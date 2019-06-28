Кучма присутствовал во время разведения сил у Станицы Луганской — СМИ Вчера, 14:01 2603 Цей матеріал також доступний українською Фонд Украина Леонид Кучма Фонд Украина

В пятницу, 28 июня, экс-президент, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма присутствовал при разведении вооруженных сил и средств у Станицы Луганской, сообщает издание Новости Донбасса.

Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. Идет разбор бетонных блоков, которые служили укрытием для военных.

По данным издания, после окончательного разведения сил отремонтируют мост через Северский Донец. На ремонт Международный комитет Красного Креста выделил 60 млн евро.

Фото: Новости Донбасса

По словам Кучмы, при условии соблюдения перемирия, ремонт моста может занять до трех месяцев.

Напомним, что 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская.

По словам заместителя командующего Объединенных сил Богдана Бондаря, после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.

Российские оккупационные силы также завершили первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской.