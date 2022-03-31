Без морального духа. Некоторые российские солдаты отказываются выполнять приказы в Украине — разведка Великобритании
Флемминг о нежелании российских солдат исполнять приказы (Фото:guim.co.uk)
Глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг заявил, что новые разведданные показывают некоторые определенное количество солдатов в Украине не выполняют приказы армейского руководства.
Об этом передает Reuters.
По его словам, российские солдаты в Украине они саботируют применение собственного оборудования и случайно сбили один из собственных самолетов.
Ссылаясь на новые разведданные, Флеминг сказал, что есть доказательства того, что у русских солдат присутствует низкий моральный дух и они плохо экипированы.
GCHQ — центр правительственной связи Великобритании, который собирает сообщения со всего мира, чтобы выявлять и устранять угрозы для Великобритании, имеет тесные отношения с Агентством национальной безопасности США и с агентствами Австралии, Канады и Новой Зеландии в консорциуме под названием «Пять глаз».
Напомним, что Флеминг также утверждал, что советники Путина боятся сказать ему правду об истинной дееспособности российской армии.
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