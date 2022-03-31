Без морального духа. Некоторые российские солдаты отказываются выполнять приказы в Украине — разведка Великобритании 31 марта, 15:29 Цей матеріал також доступний українською Флемминг о нежелании российских солдат исполнять приказы (Фото:guim.co.uk)

Глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг заявил, что новые разведданные показывают некоторые определенное количество солдатов в Украине не выполняют приказы армейского руководства.

Об этом передает Reuters.



По его словам, российские солдаты в Украине они саботируют применение собственного оборудования и случайно сбили один из собственных самолетов.

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Ссылаясь на новые разведданные, Флеминг сказал, что есть доказательства того, что у русских солдат присутствует низкий моральный дух и они плохо экипированы.





«Мы видели, как российские солдаты — без оружия и боевого духа — отказывались выполнять приказы, саботировали собственное оборудование и даже случайно сбивали собственный самолет», — сказал Флеминг.





GCHQ — центр правительственной связи Великобритании, который собирает сообщения со всего мира, чтобы выявлять и устранять угрозы для Великобритании, имеет тесные отношения с Агентством национальной безопасности США и с агентствами Австралии, Канады и Новой Зеландии в консорциуме под названием «Пять глаз».



Напомним, что Флеминг также утверждал, что советники Путина боятся сказать ему правду об истинной дееспособности российской армии.

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