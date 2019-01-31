Развалины Кремля. Украинскому министру подарили на день рождения необычный торт - фото
Министру инфраструктуры
Украины Владимиру Омеляну на 40-й день рождения подарили торт в виде развалин резиденции
президента РФ.
Об этом у себя в Facebook рассказала его пресс-секретарь Марина Томко,
опубликовав соответствующее фото.
Как видно на
снимке, тор состоит из красных крепостных стен с обломанными зубцами и одной из
башен Кремля, рухнувшей на землю, а в центре торта сидит медведь в ушанке и с
балалайкой.
"Поздравили
Министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов
УПА съела звезду Спасской башни", - написала она.
Кто именно
подарил Омеляну столь необычный торт, не уточняется.
Сам же министр в
комментарии к посту отметил, что уже съел звезду с башни на обед.