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Развалины Кремля. Украинскому министру подарили на день рождения необычный торт - фото

Вчера, 09:59
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Marina Tomko/Facebook

Кто именно подарил Омеляну торт, пресс-секретарь не уточнила

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну на 40-й день рождения подарили торт в виде развалин резиденции президента РФ.

Об этом у себя в Facebook рассказала его пресс-секретарь Марина Томко, опубликовав соответствующее фото.

Как видно на снимке, тор состоит из красных крепостных стен с обломанными зубцами и одной из башен Кремля, рухнувшей на землю, а в центре торта сидит медведь в ушанке и с балалайкой.

"Поздравили Министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА съела звезду Спасской башни", - написала она.

Кто именно подарил Омеляну столь необычный торт, не уточняется.

Сам же министр в комментарии к посту отметил, что уже съел звезду с башни на обед.

Теги:   Кремль Торт Владимир Омелян

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