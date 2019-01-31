Развалины Кремля. Украинскому министру подарили на день рождения необычный торт - фото Вчера, 09:59 1202 Цей матеріал також доступний українською Marina Tomko/Facebook Кто именно подарил Омеляну торт, пресс-секретарь не уточнила Marina Tomko/Facebook

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну на 40-й день рождения подарили торт в виде развалин резиденции президента РФ.

Об этом у себя в Facebook рассказала его пресс-секретарь Марина Томко, опубликовав соответствующее фото.

Как видно на снимке, тор состоит из красных крепостных стен с обломанными зубцами и одной из башен Кремля, рухнувшей на землю, а в центре торта сидит медведь в ушанке и с балалайкой.

"Поздравили Министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА съела звезду Спасской башни", - написала она.

Кто именно подарил Омеляну столь необычный торт, не уточняется.

Сам же министр в комментарии к посту отметил, что уже съел звезду с башни на обед.