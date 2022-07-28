Уже третья. Петиция с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов

28 июля, 18:33
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Электронная петиция с призывом снять ограничения на выезд из Украины для мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен прокомментировать и рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Инициатор петиции № 22/140908-еп Булавина Юлия убеждена, что «воевать должны боеспособные граждане», а «айти-, соц-, креативные, технические и другие специалисты могут воевать на информационном фронте» и, по ее мнению, могут быть более полезными за границей.

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Она подчеркивает, что после 24 февраля в Украину вернулись более 110 тысяч мужчин, в тероборону записались более 100 тысяч добровольцев, в Интернациональный легион — 20 тысяч, в ВСУ — более 230 тысяч и еще более 165 тысяч работников МВД.

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«Это дает более 625,000 человек, абсолютное большинство из которых прошли соответствующее обучение, умеют обращаться с оружием, имеют соответствующий уровень физической и психической подготовки», — пишет она.

Подобные петиции уже набирали необходимое количество голосов в мае и июне. Тогда Зеленский говорил, что не понимает, кому на самом деле они адресованы, когда на востоке Украины погибает от 50 до 100 человек в день.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мужчины Петиция Разрешение Выезд за границу

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