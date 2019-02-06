Разговоров о назначении кого-либо на место Супрун нет - представитель Кабмина в ВР Сегодня, 12:10 140 Цей матеріал також доступний українською НВ Никаких разговоров о назначении кого-либо на место Супрун нет НВ

Представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил, что никаких разговоров о назначении кого-либо на место и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун нет.

В эфире телеканала Прямой Денисенко отметил, что представлений в парламент на назначение главы Минздрава не будет.



"Более того, этот вопрос на сегодняшний день находится в судебной плоскости, если будет подана апелляция, то к сожалению, представление любого в парламент может потом будет отложено в суде. Сейчас надо с юридической точки зрения смотреть, стоит ли подобные вещи делать. Мы понимаем, что вопрос апелляции это не вопрос одного дня, поэтому по состоянию на сейчас говорить, что кто-то кого-то будет выносить в зал, я думаю, не приходится ", - сказал он.

Он также выразил надежду, что решение суда об отстранении Супрун будет отменено.

Напомним, 5 февраля глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что суд временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы МОЗ Украины.

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Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

В Минздраве заявили, что им стало известно о запрете по Супрун со СМИ, и сейчас министерство проводит консультации с юристами.

Кабмин поддержал главу МОЗ и решил обжаловать решение суда.

Поддержку Супрун выразили также премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко.

В Минюсте заявили, что будут обжаловать решение суда.

