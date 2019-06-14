Разбили технику, избили сотрудников: Оппозиционная платформа заявила о нападении на офис в Кривом Роге
14 июня, 19:50
В Оппозиционной платформе — За жизнь заявили, что 20 человек напали на их офис в Кривом Роге, избили сотрудников и «разрисовали стены оскорбительными надписями».
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сотрудники офиса доставлены в больницу, у одного из них подозрение на перелом руки.
Вся оргтехника в приемной разбита. На месте работают сотрудники полиции.
В парти заявили, что нападавшие якобы были в масках, с символикой Нацкорпуса и Азова.