Разбили технику, избили сотрудников: Оппозиционная платформа заявила о нападении на офис в Кривом Роге 14 июня, 19:50 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Оппозиционной платформы В партии заявили, что сотрудников избили Пресс-служба Оппозиционной платформы

В Оппозиционной платформе — За жизнь заявили, что 20 человек напали на их офис в Кривом Роге, избили сотрудников и «разрисовали стены оскорбительными надписями».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сотрудники офиса доставлены в больницу, у одного из них подозрение на перелом руки.

Вся оргтехника в приемной разбита. На месте работают сотрудники полиции.

В парти заявили, что нападавшие якобы были в масках, с символикой Нацкорпуса и Азова.