Разберем на запчасти. Уволенный Зеленским чиновник заявил об угрозах Сегодня, 14:00 4447 Цей матеріал також доступний українською Alexandr Senko/Facebook Владимир Горковенко Alexandr Senko/Facebook

Бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение указом главы государства Владимира Зеленского и заявил об угрозах в свой адрес.

Комментируя указ президента, Горковенко заявил, что не писал заявление об увольнении.

«Это может означать две вещи: или я сам написал заявление (об уходе — Ред.), или я умер. Очевидно — вторая причина: я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с требованием, мол „ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти“. Похоже, „разбирание на запчасти“ выглядит именно так. Но у нас правовая страна и суды еще никто не отменял», — цитирует Горковенко Интерфакс-Украина.

В ходе брифинга четверо членов Национального совета по телерадиовещанию заявили о блокировании работы органа заместителем ранее уволенного Петром Порошенко главы Нацсовета Ольгой Герасимьюк.

«Сегодня работа Нацсовета заблокирована, первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк отказывается подписывать повестку дня и открывать заседание Нацсовета», — заявил член Нацсовета Сергей Костинский,

Он добавил, что указанная проблемная ситуация длится уже три недели. По данным членов Нацсовета, на повестке дня скопилось уже более 120 нерешенных вопросов.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Горковенко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания.

Горковенко был назначен на эту должность указом пятого президента Петра Порошенко 4 мая 2018 года.