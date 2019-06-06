Растрата имущества: в ГПУ сообщили подробности дела в отношении Ющенко Сегодня, 12:26 Цей матеріал також доступний українською НВ Виктор Ющенко НВ

Третий президент Виктор Ющенко на этой неделе лично прибыл в Генеральную прокуратуру и получил сообщение о подозрении в завладении государственным имуществом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник второго следственного управления специальных расследований ГПУ Андрей Радионов.



По его словам, Ющенко сообщили о подозрении по части ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сначала 24 мая сообщение о подозрении было отправлено почтой, а потом — лично.

«Он вызывался в Генпрокуратуру в порядке, предусмотренном статьей 278 УПК, для вручения уведомления о подозрении. Вручено подозрение на этой неделе», — рассказал Радионов.

Прокурор также подтвердил, что в подозрении говорится о том, Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом урочища Межигорье стоимостью 540 млн грн.

«Ющенко допрашивался (как свидетель по делу, — ред.). Количество сейчас не приведу. Однозначно допрашивался. Допрашивался практически весь руководящий состав НАК Надра Украины, Государственного управления делами, Администрации президента, Кабинета министров. Практически весь руководящий состав, кроме тех, кто находится в розыске. Например, Эдуарда Ставицкого и Виктора Януковича мы не могли допросить», — добавил он.

По его словам, в этом деле ГПУ сообщила о подозрении уже более 5 лицам, среди которых есть бывшие государственные служащие.

«Или были еще другие лица, которые привлечены в рамках этого дела к ответственности. Конечно, там и бывший руководитель Минэкологии Ставицкий и руководитель Государственного управления делами Игорь Тарасюк. В рамках этого же производства сообщено о подозрении и бывшему президенту Виктору Януковичу. Так же Александру Януковичу, и еще ряду лиц, причастность которых была установлена в ходе следствия… Больше 5 точно», — добавил он.

Виктора Ющенко сообщили о подозрении в рамках дела о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.