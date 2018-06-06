Рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде на финальной стадии. О чем дискутируют в Раде

Госдеп США призвал создать Антикоррупционный суд, который отвечает рекомендациям МВФ. Заявление обнародовала официальный представитель Госдепа Хизер Ноерт во вторник. Отмечается, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Международный валютный фонд (МВФ), который определит, соответствует ли новый закон об установлении суда обязательствам Украины по программе МВФ. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В Верховной Раде и на Банковой уверяют, что уже в четверг удастся выйти на голосование. Вчера по состоянию на 18:00 после закрытия заседания нардепы смогли рассмотреть 1656 поправок из почти 2 тысяч. При этом около 50 поправок были пропущены, к ним нардепы вернутся после прохождения всех поправок, поскольку пропущенные касаются спорных вопросов, в частности полномочий Совета международных экспертов.

Смотрите также

Он будет осуществлять отбор добропорядочных кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда.

Общественный совет международных экспертов в Антикоррупционном суде будут принимать решения большинством голосов

Депутаты из фракции Самопомич Роман Семенуха, Руслан Сидорович в своих правках предлагали, чтобы общественный совет имел решающую роль в назначении судей Антикоррупционного суда.

Зато председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил компромиссное решение создать совместную панель: решающую роль предоставить членам общественного совета, но также обеспечить голос квалификационной комиссии судей.

По его мнению, это будет способствовать уменьшению возможных судебных исков недовольных кандидатов, которые не победят в конкурсе. Согласно последней редакции закона, решения общественного совета международных экспертов будут приниматься простым большинством голосов (ранее предлагалось две трети голосов).

Смотрите также

Председатель Комитета по вопросам правовой политики Руслан Князевич рассказал, что Комитет пришел к согласию, что общественный совет международных экспертов не должен иметь четко выписанный регламент своей деятельности. Удовлетворит такой нечеткий мандат международных доноров Украины и сколько будет весить их вето в отборе судей, будет понятно позже, рассказал нардеп от БПП Вадим Денисенко.

Без Антикоррупционного суда Украина теряет пятую часть своего бюджета

Принятие закона об Антикоррупционном суде является обязательным условием предоставления Международным валютным фондом следующего транша Украине. Причем МВФ требует, чтобы в документе были прописаны гарантии независимости суда.

На продолжении сотрудничества Украины с МВФ завязаны и другие предложения макрофинансовой помощи.

Непринятие законопроекта об Антикоррупционном суде будет означать отсутствие международной финансовой помощи Украине, что может привести к дефолту в Украине. Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид. Если не будет закона об Антикоррупционном суде и гарантий его независимости, международные партнеры Украины не предоставят правительству международной финансовой помощи.

Это будет означать нехватку около 200 млрд грн, то есть пятой части украинского бюджета. Поэтому позицию премьера об отставке она назвала понятной. Вице-спикер отметила, что основная дискуссия идет между президентом и представителями международных организаций.