Служебное расследование касательно деятельности Баканова завершено, он находится в Украине — нардеп 8 февраля, 09:33 Баканов исчез из информационного поля после увольнения из СБУ (Фото:СБУ)

Спецслужбы завершили служебное расследование касательно деятельности экс-главы СБУ Ивана Баканова, сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам нардепа, вопрос о деятельности Баканова подняли на заседании комитета 6 февраля с участием нового главы СБУ Василия Малюка, пишет Радио Свобода.

«Специальные процедуры по проверке Баканова завершены. Думаю, что об этом обществе будет проинформировано, когда это будет необходимо. Потому что это грифованные проверочные материалы, материалы с ограниченным доступом. Вчера мы также получили ответ, где находится Баканов. Он находится в Украине», — добавил Вениславский.

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Он подчеркнул, что члены комитета «допущены ко всем уровням государственной тайны, но не всегда могут говорить».

Другие детали нардеп не сообщил.

17 июля 2022 года президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова. Через два дня Рада уволила Баканова с формулировкой — неисполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия.

По информации руководителя терробороны Днепра Геннадия Корбана, такая реакция главы государства связана с задержанием экс-главы УСБУ в АР Крым Олега Кулинича, уличенного в работе на спецслужбы России.

По его словам, Кулинич был в достаточно близких отношениях с Бакановым.