Расследование НВ о коррупционных схемах спровоцировало громкий скандал с Пашинским: хронология событий

Расследование журнала Новое Время о коррупционных схемах в оборонной сфере спровоцировало громкий скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

Предыстория

В материале под названием Служили два товарища была описана схема по закупке Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) в Польше у компании Wtorplast списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска.

Польская компания, в свою очередь, изначально покупала их у чешской компании Excalibur Army по €20-25 тыс. за единицу - по цене металлолома, согласно документам, имеющимся в распоряжении НВ. Wtorplast разбирала БМП - отделяла башни от шасси.

Далее ЖБЗ, который входит в госконцерн Укроборонпром, завозил все это по отдельности в Украину: каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси - по $99 тыс. Завод "ремонтировал" БМП - попросту соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составляла еще $40 тыс. за единицу.

В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс. Только в прошлом году в рамках контракта с ЖБЗ Минобороны закупило 200 боевых машин, потратив на них $41 млн.

По данным источников НВ, конечным бенефициаром этой схемы является нардеп и экс- глава наблюдательного совета Укроборонпрома Сергей Пашинский.

Кроме этой сделки, в начале прошлого года Минобороны заключило контракт с корпорацией Богдан на поставку 100 медицинских автомобилей, по $ 32 тыс. за каждый.

Контролирует корпорацию Богдан Олег Гладковский, заместитель секретаря Совбеза, давний деловой партнер главы государства Петра Порошенко.

Тендер ведомство не объявляло, потому что закон позволяет проводить подобные процедуры без конкурса, если они проходят в рамках секретного оборонного заказа. Именно так Минобороны и оформило свою заявку.

Из 50 поставленных на фронт машин, менее чем за год эксплуатации сломалась половина. Тем не менее, Минобороны планирует приобрести еще сотню подобных автомобилей.

Гладковский, комментируя этот случай, заявил НВ: во-первых - о закупке машин у Богдана он узнал из прессы; во-вторых - поломались на самом деле всего три автомобиля. Гладковский уверен: главная причина поломок - некачественное топливо.

Угрозы адвокатов Пашинского в ответ на расследование НВ

После публикации расследования редакция НВ получила требования опровержения и угрозы судебных исков от юрлиц, которые являются фигурантами статьи.

11 апреля, Сергей Пашинский опубликовал на сайте Цензор.нет материал с требованием опровержения статьи НВ и угрозой судебного разбирательства. В частности, Пашинский назвал материал НВ "попыткой дискредитации украинской армии и сотрудничества с нашими союзниками".

Адвокаты Пашинского наведались в редакцию НВ и потребовали от главного редактора Виталия Сыча извинений за публикацию, добавив, что некоторые люди хотят "рвать" Новое Время, но есть и другой вариант".

"Я уточнил, что значит "рвать", и не имеется ли ввиду физическая угроза? Они ответили, что, мол, понимайте как хотите, люди там эмоциональные. Потом уточнили, что имеют ввиду людей в Минобороне и окружение Пашинского в парламенте", - написал Сыч в Facebook.

Адвокаты добавили, что мирным вариантом урегулирования можеть оказаться публикация в журнале полного текста статьи - опровержения Пашинского, опубликованной ранее в СМИ. Также они передали фотографию Пашинского, которую редакция должна поставить "на всю обложку, как часть извинения".

"Это самый экзотический способ мирного урегулирования, который мне предлагали за 21 год моей журналистской работы. Мне никто не угрожал со времен Януковича…даже тогда так тупо никто не угрожал. Ребята перепутали год и страну. Это Украина, 2018. А не Конго или Ирак 90-х годов", - добавил Сыч.

13 апреля, Пашинский заявил, что "с уважением относится к профессиональной работе журналистов и никогда бы не позволил себе угроз" в их адрес.

Статью же в журнале Новое время он расценивает не как атаку на него лично, а как атаку на попытки Украины повысить обороноспособность армии.

"Если кто-то угрожал господину Сычу, я настаиваю на том, чтобы он обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Со своей стороны, обещаю, в случае необходимости, принимать участие в любых следственных действиях", - написал Пашинский в Facebook.

Заседание Комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны

Секретарь парламентского комитета Иван Винник заявил Украинской правде, что в связи с резонансным расследованием созывается заседание комитета, на котором рассмотрят факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами НВ.

Члены комитета рассмотрят все случаи, описанные в материале журнала, но сосредоточатся именно на покупке БМП-1 у польской компании Wtorplast.

Винник отметил, что, по его мнению, именно эта операция не содержала коррупционной составляющей.

Он добавил, что журналистам НВ следует подготовиться к этому заседанию и предоставить данные, которые у них имеются, поскольку польская компания возмущена обвинениями в своей причастности к коррупционным схемам.

До среды комитет по нацбезопасности попытается рассекретить данные об этой операции, чтобы у общественности не оставалось никаких вопросов.

На заседание комитета приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, глава Службы безопасности Василий Грицак, Министр обороны Степан Полторак и главный редактор журнала НВ Виталий Сыч.