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Расследование НВ: ГПУ взялась за кипрскую "прокладку", которая нанесла ущерб армии на 50 млн гривен

Сегодня, 14:28
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Расследование НВ: ГПУ взялась за кипрскую "прокладку", которая нанесла ущерб армии на 50 млн гривен - фото

Укроборонпром

БМП-1

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины расследует растрату средств Министерства обороны должностными лицами при закупке БМП-1 у кипрской PetraLink Limited. 

По версии следствия, при закупке боевых машин БМП - 1 у кипрской фирмы PetraLink Limited на основании контракта от 2017 года, интересам армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривен.

PetraLink Limited была посредником, которая, в свою очередь, закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha as.

В марте 2019 года следователи получили от суда разрешение на изъятие контрактов и переписки между всеми упомянутыми компаниями.

О  коррупционной составляющей при закупках БМП-1 для нужд ВСУ говорилось расследовании НВ летом 2018 года.

Согласно расследованию, Минобороны платило за БМП-1 кипрской PetraLink по $ 176,7 тыс. за единицу. 

Сама PetraLink не производила БМП-1, а закупала их у чешской компании Real Trade. Та является дочерним предприятием чешской Excalibur Army, принадлежащей бизнесмену Ярославу Стрнаду.

Киприоты закупали у чехов технику по $ 154 тыс. за единицу.  Таким образом,  за каждую БМП Министерство обороны переплачивало $ 22,7 тыс.

Теги:   Новое время ГПУ

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