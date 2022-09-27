Нацгвардия закупила десятки квартир у депутата от ОПЗЖ после российского вторжения — Bihus.info 27 сентября, 16:20 Квартиры закупали у компаний, которые объединяет бывший нардеп от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко (Фото:ОПЗЖ)

Нацгвардия после российского полномасштабного вторжения закупила десятки квартир для военнослужащих у компании нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

Об этом сообщают журналисты Bihus.info.

За 26 квартир для военных, по данным журналистов, Нацгвардия заплатила 54 миллиона гривен. Журналисты подчеркивают, что квартиры закупали в июле и сентябре этого года.

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В Нацгвардии объяснили журналистам, что квартиры будут распределены между военными и членами их семей.

При этом квартиры закупали у компаний, которые объединяет бывший нардеп от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко, сообщают журналисты. Нацгвардия, по данным Bihus.info, перечисляла деньги на закрытый венчурный фонд Княгиня Ярославна.

Фонд Княгиня Ярославна указан во всех электронных декларациях, поданных Исаенко в 2019—2021 годах, где он указывает себя конечным бенефициаром фонда.

Также журналисты отмечают, что фонд Княгиня Ярославна собирает средства на строительство жилья, которое возводит группа компаний Perfect Group. В 2019 году Perfect Group и фонд Княгиня Ярославна фигурировали в уголовном производстве по подозрению в неуплате налогов.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения.

В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, Партия Шария, Опоблок и партия Наши.

28 марта партия Оппозиционная платформа за жизнь заявила о приостановлении своей деятельности. В партии заявили, что «война меняет все. Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — за жизнь в парламенте.