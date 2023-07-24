Журналисты выяснили, чем занимался нардеп от ОПЗЖ Пономарев в оккупированном Бердянске — расследование 24 июля, 23:19 Александр Пономарев (Фото:Скриншот видео 1+1)

Журналисты-расследователи выяснили, чем занимался в оккупированном Бердянске после начала полномасштабного вторжения нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев. Ранее СБУ сообщила ему о подозрении в госизмене.

По данным журналистов Схем, Пономарев, кроме украинского, имеет гражданство России. Документы на его получение были поданы в 2003 году, и в 2007-м выдан новый паспорт по достижению 45-летия. Он до сих пор является действительным.

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Журналисты сообщают, что Пономарев выехал из Киева в Бердянск в ночь на 25 февраля 2022 года. По приезду он сразу отправился на свое агропредприятие Бердянские жатки. Отсюда звонил в приемную депутата ОПЗЖ Юрия Бойко. Ночевать поехал на некогда государственную базу отдыха Лебеди, приватизированную его семьей — база записана на сестру депутата.

Российская техника заехала в Бердянск вечером 27 февраля. На следующий день город уже был полностью оккупирован.

В течение следующих трех недель Пономарев активно передвигался по оккупированному городу: почти ежедневно посещал собственные предприятия — Бердянские жатки, Азмол и НПП Агринол — и вечером возвращался на базу отдыха Лебеди. Иногда его телефон попадал в зону действия вышек вблизи городского совета, где оккупанты разместили свой штаб. 1 марта, когда в город зашли силы Росгвардии и захватили здание горсовета, телефон депутата находился здесь в течение двух часов, с семи до девяти вечера.

21 марта соратники депутата заявили о похищении Пономарева.

Согласно перехватам разговоров представителей оккупационных властей и окружения нардепа, которые делали украинские спецслужбы, свобода передвижения Пономарева действительно была ограничена после 20 марта 2022 года и в течение следующих 10 дней, а его связь с внешним миром обеспечивали оккупанты.

Но их отношение к депутату и условия его содержания отличались от привычного поведения россиян в отношении украинских пленников. По данным Схем, депутата могли держать на базе отдыха Парус. Это следует из анализа передвижений телефонов ряда людей из круга общения Пономарева.

Нардепу позволяли передавать необходимые вещи и коммуницировать с родственниками и помощниками. Контакт с ним обеспечивал представитель оккупантов с позывным Богун. Он — работник ФСБ.

Перехваты телефонных разговоров Богуна с помощником депутата Вячеславом Полищуком свидетельствуют о том, что работник ФСБ и украинский нардеп таки нашли общий язык. Пономарев согласился запустить работу бизнеса, о чем сообщал управляющему Агринола через Богуна.

Судя по перехваченным перепискам и телефонным разговорам сотрудников компаний депутата, которые есть в распоряжении Схем, вероятные переговоры между Пономаревым и представителем ФСБ Богуном продолжались 10 дней. И уже 30 марта 2022 года Пономарев появился на собственных предприятиях.

Удалось установить, что предприятия депутата в оккупированном Бердянске после начала оккупации и с приездом туда Пономарева продолжили производство моторных масел — сырье завозили из России, туда же отправляли и по меньшей мере часть продукции.

Судя по перепискам работников компаний Пономарева в Бердянске, он продолжал контролировать рабочие процессы.

По данным Схем, компании Пономарева, очевидно, также помогали оккупационным властям проводить ремонтные работы в городе.

После так называемых «референдумов», в конце 2022-го — начале 2023 года, значительную часть предприятий с орбиты Пономарева в Бердянске зарегистрировали по законам РФ.

При этом в часть бизнеса нардепа зашли россияне, которые ранее в структуре собственности не фигурировали.

По информации Схем, через Крым, Россию, Грузию и Польшу Пономарев вернулся в Киев поездом 17 января 2023 года. И уже через два дня, 19 января, появился на заседании Верховной Рады. Он ни разу публично не объяснил, что делал в оккупации и как оттуда выехал.