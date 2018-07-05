Расправа оккупанта. МИД Украины выразил протест в связи с приговором Балуху

МИД Украины выразил протест в связи с осуждением в Крыму активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии.

В МИД выразили протест и призвали партнеров Украины повлиять на Кремль для освобождения Балуха и всех украинских политзаключенных.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" В.Балуху. Выражаем протест РФ", - написала представитель МИД Марьяна Беца.

Розправа окупанта. 5 років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний "вирок" В.Балуху. Висловлюємо протест РФ pic.twitter.com/8z08zO3MKo — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 июля 2018 г.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму приговорил Балуха к пяти годам колонии общего режима и назначил ему штраф в размере 10 000 рублей (около 4 тысяч гривен) по второму уголовному делу против него.

В приговоре говорится, что Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается его преступлениями".

Ранее по делу о дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания прокурор запросил для Балуха четыре года колонии общего режима.

19 марта 2018 года Балух объявил голодовку, протестуя против вердикта оккупационного "суда". После 96-ти дней обычной голодовки он принял решение перейти на сухую голодовку.

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Россияне захватили Балуха 8 декабря 2016 года, обвинив в хранении боеприпасов. По материалам этого "дела" украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч рублей (4 тысячи гривен).