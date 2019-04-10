Раскол Самопомочи: Соболев и Семенченко выходят из партии Сегодня, 11:12 3254 Цей матеріал також доступний українською Самопомич/Facebook Самопомич покидают депутаты Семенченко и Соболев Самопомич/Facebook

Народные депутаты Украины Егор Соболев и Семен Семенченко объявили о намерении выйти из партии Самопомич.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.



Отмечается, что Соболев уже подписал соответствующее заявление, а Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время.

В то же время Егор Соболев отметил, что что выходит из партии, но не покидает фракцию Самопомич.

По его словам, он не будет баллотироваться с партией Самопомич на следующие парламентские выборы в связи с идеологическими расхождениями с руководством партии.

Соболев добавил, что что не намерен сотрудничать ни с действующим президентом Украины Петром Порошенко, ни с шоуменом Владимиром Зеленским, и планирует продолжить свою деятельность в новой политической силе, "которую предложит творить на принципах открытости, действенности и добропорядочности".

Ранее СМИ сообщали, что кроме Соболева и Семенченко Самопомич покинут Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко, Александр Данченко и Алексей Скрипник.

Накануне мэр Львова и лидер Самопомочи Андрей Садовый сообщил, что вскоре часть народных депутатов покинет парламентскую фракцию и присоединится к другим политическим силам.

