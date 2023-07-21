Кличко отреагировал на критику Зеленского за расходы «на брусчатку и фонтаны»
Кличко анонсировал решения по увеличению помощи подразделениям ВСУ (Фото:Виталий Кличко/Facebook)
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского касательно расходов бюджетов на ремонт брусчатки и фонтаны, которые могут подождать в условиях войны с РФ.
Он назвал сообщения о резонансных тратах «манипулятивными вбросами» и посоветовал «вдумчиво разобраться».
По словам Кличко, может идти о попытках центральной власти вмешаться в бюджеты городов и поселков.
«Чтобы за их счет залатать прорехи и просчеты госбюджета и бюджетов министерств и ведомств. И делается все это на хайпе, передергивании и по двойным стандартам», — отметил он.
Мэр Киева уточнил, что по закону напрямую ВСУ средства из местных бюджетов перечислять нельзя.
«Мы можем выделять средства на финансирование нужд военных подразделений, зарегистрированных в территориальной громаде, о бюджете которой идет речь. По обращению по поводу потребностей этих подразделений», — пояснил он.
Кличко отметил, что в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева из местного бюджета выделили около 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года — более 380 миллионов.
Он также заявил, что на внеочередной сессии Киевсовета инициирует ряд решений.
Кличко отметил, что Киев направит еще больше средств на помощь подразделениям ВСУ, а также дронов и другого необходимого для украинских военных.
«Надеемся на „зеленый свет“ от правительства по поводу необходимых разрешений и содействия и не создания препятствий. Также город предоставит максимальную поддержку производителям дронов. Помещение, льготы, полное содействие», — пообещал столичный мэр.
Он добавил, что новых крупных инфраструктурных проектов в столице пока не планируется.
У украинском обществе возникло недовольство из-за выделения во время войны денег на ремонт дорог, съемки сериалов и обновление стадионов.
В последние недели в соцсетях украинцы также все чаще возмущаются масштабным ремонтом на улице Богдана Хмельницкого в центра Киева, где сейчас перекладывают брусчатку. По мнению части жителей города, сейчас это неоправданные траты на фоне растущих потребностей украинской армии для освобождения оккупированных РФ территорий.
В ответ на это Зеленский заявил, что «брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа».