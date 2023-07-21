Кличко отреагировал на критику Зеленского за расходы «на брусчатку и фонтаны» 21 июля, 13:57 Кличко анонсировал решения по увеличению помощи подразделениям ВСУ (Фото:Виталий Кличко/Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского касательно расходов бюджетов на ремонт брусчатки и фонтаны, которые могут подождать в условиях войны с РФ.

Он назвал сообщения о резонансных тратах «манипулятивными вбросами» и посоветовал «вдумчиво разобраться».

По словам Кличко, может идти о попытках центральной власти вмешаться в бюджеты городов и поселков.

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«Чтобы за их счет залатать прорехи и просчеты госбюджета и бюджетов министерств и ведомств. И делается все это на хайпе, передергивании и по двойным стандартам», — отметил он.

Мэр Киева уточнил, что по закону напрямую ВСУ средства из местных бюджетов перечислять нельзя.

«Мы можем выделять средства на финансирование нужд военных подразделений, зарегистрированных в территориальной громаде, о бюджете которой идет речь. По обращению по поводу потребностей этих подразделений», — пояснил он.

Кличко отметил, что в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева из местного бюджета выделили около 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года — более 380 миллионов.

Он также заявил, что на внеочередной сессии Киевсовета инициирует ряд решений.

Кличко отметил, что Киев направит еще больше средств на помощь подразделениям ВСУ, а также дронов и другого необходимого для украинских военных.

«Надеемся на „зеленый свет“ от правительства по поводу необходимых разрешений и содействия и не создания препятствий. Также город предоставит максимальную поддержку производителям дронов. Помещение, льготы, полное содействие», — пообещал столичный мэр.

Он добавил, что новых крупных инфраструктурных проектов в столице пока не планируется.

У украинском обществе возникло недовольство из-за выделения во время войны денег на ремонт дорог, съемки сериалов и обновление стадионов.



В последние недели в соцсетях украинцы также все чаще возмущаются масштабным ремонтом на улице Богдана Хмельницкого в центра Киева, где сейчас перекладывают брусчатку. По мнению части жителей города, сейчас это неоправданные траты на фоне растущих потребностей украинской армии для освобождения оккупированных РФ территорий.

В ответ на это Зеленский заявил, что «брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа».



