«Полные окопы мертвых россиян». Как оккупанты вбрасывают сотни мобилизованных в мясорубку в Луганской области — Казанский 19 декабря, 20:49 Эксклюзив НВ Самоходная артиллерийская установка украинских военных на Донбассе, 3 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/ Leah Millis)

Денис Казанский, журналист и блогер, в эфире Радио НВ рассказал, как российское командование отправляет на оккупированную территорию Луганской области сотни мобилизованных, буквально «засыпая» окопы телами.

Мясорубка из тел россиян

«У меня нет информации о количестве раненых, но, я думаю, мы все видим эти видео, которые выкладывают военные. Это видео с беспилотников, снимающих российские позиции, в основном под Бахмутом, где сейчас наиболее упорные бои. Мы видим, что все эти позиции, они буквально усеяны мертвыми телами. То есть россияне идут в бессмысленные лобовые атаки и очень много людей гибнет с их стороны», — рассказал журналист.

Видео дня

Практически каждый день, объясняет он, публикуются новые видео, где можно увидеть десятки мертвых тел россиян.

«Убирают одних — появляются другие прямо полные окопы с убитыми российскими оккупантами. Соответственно можно из этих видео, проанализировав ситуацию, понять, какая там идет мясорубка. Соответственно, я думаю, что больше раненых, чем погибших. Поэтому эта информация о большом количестве раненых наверняка происходит именно оттуда», — добавил Казанский.

Дезертиры и дисциплина среди оккупантов

«Я думаю, что эти истории, они на самом деле, скажем так, не публикуются, их стараются не объявлять, о них не рассказывать. Но даже из некоторых инцидентов, которые попадают в российские СМИ, недавно это было, например, в Новошахтинске, можно понять насколько там тяжелая ситуация, и насколько [это все] происходит. Я думаю, что дело действительно хуже в том, что эти зеки могут даже никуда не убегать. Им и так ничего не мешает оставаться условно говоря в рядах этих вооруженных формирований, вагнеровцев, заниматься также похищением людей и другими преступлениями», — считает Казанский.

По словам журналиста, никто не будет применять никакие санкции к этим людям.

«Поэтому то, что они совершают там преступления — очевидно абсолютно для всех, и такая информация, она доходит. Другое дело, что, я думаю, пока эта ситуация продолжается, Россия дала полный карт-бланш на какие-либо действия на этих оккупированных территориях, к сожалению. Она абсолютно не удерживает своих военных от убийства гражданского населения и грабежей», — отмечает он.

Реакция населения оккупированных территорий на появление зэков

«Я думаю, что население реагирует соответственно, потому что им просто ничего не остается, они ничего не могут с этим поделать. Но, я думаю, что на самом деле население России и население оккупированных территорий все на это смотрят как на дикость. Потому что это совершенно дикая, варварская практика, которая точно еще обойдется очень дорого и для самой России, и соответственно тем оккупированным территориям», — считает Казанский.

«Так как ты выпускаешь людей, которые убивали, насиловали самих россиян, то есть им очевидно все равно, кого убивать, насиловать. И когда их отпускают просто на свободу, всем понятно, что это сейчас они могут заняты войной в Украине, но потом они переключатся на своих сограждан. Рано или поздно это произойдет», — подытожил журналист.