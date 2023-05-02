Раненых бойцов ВСУ будут назначать на новые должности — Маляр 2 мая, 21:53 Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Раненые военные ВСУ, которые не могут выполнять боевые задания, будут назначать на другие должности, которые они могут занимать.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

«Задача номер один — воевать. Кроме того, появились новые вызовы и проблемы — решения для которых ищут прямо сейчас, потому что раньше такого опыта не было», — написала Маляр.

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Она напомнила, что назначение раненого после лечения на должность, которую тот в состоянии занимать — это стандартная процедура. Однако во время войны она стала непростой для боевых командиров.

Маляр рассказала, что на сегодняшний день вакансий в ВСУ в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.

«Готовится соответствующее распоряжение Главнокомандующего ВСУ — и это должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения. Также готовятся изменения системного характера к Приказу 402 Минобороны и законодательству», — подчеркнула она.