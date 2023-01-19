Зеленский — о предстоящей встрече Рамштайна: Мы мощно готовились, ожидания положительные

19 января, 17:34
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 19 января, заявил, что у Украины позитивные ожидания от встречи в формате Рамштайн.

"…Мы мощно готовились [к Рамштайну], провели несколько десятков важных разговоров. Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают свое все, все, что у них есть, чтобы мы свое все сохранили, а именно — наших людей. Поэтому посмотрим немного позже, будем судить по результатам Рамштайна, ожидания положительные", — подчеркнул Зеленский во время брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

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19 января министры обороны и представители ряда стран провели встречу в эстонском городе Тапа, по итогам которой пообещали вместе добиваться «беспрецедентных поставок» вооружения Украине, в том числе боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и боеприпасов.

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По словам начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, западные партнеры изучают различные варианты истребителей, которые можно передать ВСУ, — от американских F-15 и F-16 до французских Rafale Dassault (на фото) (Фото:Falcon Photography via Flickr) Победная пятерка. NV называет современное западное оружие, которое Украина готова получить в 2023 году — экспертный опрос

Они также объявили о новой военной помощи Украине, которая включает ракеты GMLRS, Brimstone и ПЗРК Starstreak от Британии, зенитные комплексы С-60 от Польши, гаубицы FH70 и Д-30 от Эстонии и не только.

До этого президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче роты танков Leopard защитникам Украины, а министр обороны Великобритании Бен Уоллес — о батальоне танков Challenger 2. По данным СМИ, США в ближайшие дни готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, Польша, Финляндия, Португалия, Испания и еще ряд стран готовы передать танки Украине и ожидают согласия «страны, которая имеет права на соответствующие лицензии» (вероятно, речь о Германии).

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20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.

https://www.youtube.com/embed/P_Wk17PhbPQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Военная помощь Поставки оружия Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины Рамштайн

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