Зеленский — о предстоящей встрече Рамштайна: Мы мощно готовились, ожидания положительные 19 января, 17:34 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 19 января, заявил, что у Украины позитивные ожидания от встречи в формате Рамштайн.

"…Мы мощно готовились [к Рамштайну], провели несколько десятков важных разговоров. Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают свое все, все, что у них есть, чтобы мы свое все сохранили, а именно — наших людей. Поэтому посмотрим немного позже, будем судить по результатам Рамштайна, ожидания положительные", — подчеркнул Зеленский во время брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.



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19 января министры обороны и представители ряда стран провели встречу в эстонском городе Тапа, по итогам которой пообещали вместе добиваться «беспрецедентных поставок» вооружения Украине, в том числе боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и боеприпасов.

Они также объявили о новой военной помощи Украине, которая включает ракеты GMLRS, Brimstone и ПЗРК Starstreak от Британии, зенитные комплексы С-60 от Польши, гаубицы FH70 и Д-30 от Эстонии и не только.

До этого президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче роты танков Leopard защитникам Украины, а министр обороны Великобритании Бен Уоллес — о батальоне танков Challenger 2. По данным СМИ, США в ближайшие дни готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, Польша, Финляндия, Португалия, Испания и еще ряд стран готовы передать танки Украине и ожидают согласия «страны, которая имеет права на соответствующие лицензии» (вероятно, речь о Германии).

20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.