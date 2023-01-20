Зеленский — об итогах Рамштайна: Сотни боевых машин, артиллерия, за современные танки придется побороться 20 января, 20:32 Президент Владимир Зеленский обращается у участникам встречи на авиабазе Рамштайн, 20 января 2023 года (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения в пятницу, 20 января, подвел итоги восьмой встречи в формате Рамштайн.

Глава государства напомнил, что предмет обсуждения на Рамштайне не всегда можно называть публично. Он заявил, что новая встреча укрепит стойкость Украины, а союзники будут поддерживать Украину столько, сколько нужно для ее победы.



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«Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но каждый день мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что по итогам публичных и непубличных переговоров Украина получит больше артиллерии и снарядов, несколько сотен боевых машин, ракеты для реактивных систем и не только. США объявили об одном из самых больших пакетов военной помощи, также новые поставки пообещали Украине Дания, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Великобритания, Финляндия, Нидерланды и другие страны.

«Единственное во всем этом, что следует подчеркнуть, — это время, время поставок. Каждая договоренность должна выполняться очень быстро — для нашей обороны. Следующая неделя, к которой мы уже готовимся, должна также принести свои оборонительные плоды», — добавил президент.

В пятницу, 20 января, прошла восьмая международная встреча в формате Рамштайн, во время которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решение о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, в которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.