Следующая встреча в формате Рамштайн может пройти в середине марта — Резников 20 февраля, 19:39 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Следующая встреча в формате Рамштайн может пройти в середине марта, заявил министр обороны Алексей Резников во время брифинга в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщает Укринформ.

По словам министра, вероятно, заседание проведут онлайн.



«Я думаю, что годовщина Рамштайна, который начался в апреле прошлого года, наверняка и будет в Рамштайне, непосредственно в этой военной авиабазе. А в марте, я думаю, у меня будет возможность подключаться из Киева», — рассказал Резников.

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Глава Минобороны также прокомментировал приезд в Киев президента США Джо Байдена и сказал, что узнал о подготовке его визита недавно и сам «паковал чемоданы в Польшу»: «Это все реально держалось в достаточно закрытом режиме, поэтому для многих из нас тоже стало сюрпризом».

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14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины. В заседании приняли участие представители 54 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.

Инфографика: NV

По итогам Рамштайна и встречи министров обороны НАТО в Брюсселе Резников анонсировал лучшую защиту от угроз с неба, больше боеприпасов и расширение программы подготовки украинских бойцов.