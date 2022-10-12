Защита в воздухе и современная артиллерия. Зеленский рассказал об итогах Рамштайна 12 октября, 23:02 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 12 октября, прокомментировал заседание в формате Рамштайн, на котором обсуждали оборонные нужды Украины.

Глава государства рассказал, что 12 октября в Брюсселе в первую очередь обсуждали предоставление Украине противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии.



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«Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба — это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что мы справимся с этой задачей. И я благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить именно такую поддержку нашего государства — поддержку для эффективной защиты в воздухе», — заявил Зеленский.

Президент также рассказал, что принял участие в министерской встрече стран-доноров, МВФ и Всемирного банка, и объявил о создании «финансового Рамштайна» — формата для постоянной финансовой поддержки Украины.

«Ключевой вопрос — это покрытие дефицита нашего бюджета и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, разрушенных или поврежденных ударами оккупантов. Речь идет о значительных суммах — десятках миллиардов долларов для бюджета и Fast Recovery. Но потенциал демократических стран значительно больше, чем существующие потребности», — добавил он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал «историческим» заседание в формате Рамштайн 12 октября, сказав, что союзники и партнеры Украины принимают решения «о закрытии украинского неба» с помощью систем ПВО.

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня стал вопрос усиления ПВО.