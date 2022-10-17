Резников перечислил оружие, которое партнеры передали Украине за полгода работы Рамштайна 17 октября, 17:32 Немецкие системы ПВО IRIS-T (Фото:Diehl BGT Defence)

Министр обороны Алексей Резников рассказал о вооружении, которое Украина получила от партнеров за полгода работы формата Рамштайн.

В понедельник, 17 октября, Резников написал у себя в Facebook об итогах шестого заседания Контактной группы по обороне Украины, в котором участвовали представители около 50 стран (формата Рамштайн). По словам министра, за полгода Силы обороны Украины получили:



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первую из четырех систем ПВО IRIS-T;

несколько десятков систем MLRS, среди которых M142 HIMARS, M270, Mars II. Скоро Украина ожидает получения « новых наименований» систем;



новых наименований» систем; сотни артиллерийских систем калибра 155 мм ( М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105 мм ( M101, L119);

М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105 мм M101, L119); сотни БТР и БМП, среди которых M113, VAB, FV 103 Spartan;



сотни бронемашин, в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP;

тысячи противотанковых ракетных комплексов, в частности, Javelin, TOW, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE;



больше 1 тысячи переносных ЗРК, в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer;

десятки разных радаров;

десятки беспилотников;

противорадарные ракеты HARM;

противокорабельные системы Harpoon;



тысячи единиц стрелкового оружия разных типов и так далее.



Глава Минобороны также подчеркнул, что Украина продолжает одну из самых масштабных трансформаций Сил обороны со времен Второй мировой и уже освоила больше 300 стандартов НАТО.

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня был вопрос усиления ПВО.

Президент Владимир Зеленский после Рамштайна заявил, что заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии.