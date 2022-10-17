Резников перечислил оружие, которое партнеры передали Украине за полгода работы Рамштайна

17 октября, 17:32
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Немецкие системы ПВО IRIS-T (Фото:Diehl BGT Defence)

Немецкие системы ПВО IRIS-T (Фото:Diehl BGT Defence)

Министр обороны Алексей Резников рассказал о вооружении, которое Украина получила от партнеров за полгода работы формата Рамштайн.

В понедельник, 17 октября, Резников написал у себя в Facebook об итогах шестого заседания Контактной группы по обороне Украины, в котором участвовали представители около 50 стран (формата Рамштайн). По словам министра, за полгода Силы обороны Украины получили:

Видео дня

  • первую из четырех систем ПВО IRIS-T;
  • несколько десятков систем MLRS, среди которых M142 HIMARS, M270, Mars II. Скоро Украина ожидает получения «новых наименований» систем;
  • сотни артиллерийских систем калибра 155 мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105 мм (M101, L119);
  • сотни БТР и БМП, среди которых M113, VAB, FV 103 Spartan;
  • сотни бронемашин, в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP;
  • тысячи противотанковых ракетных комплексов, в частности, Javelin, TOW, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE;
  • больше 1 тысячи переносных ЗРК, в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer;
  • десятки разных радаров;
  • десятки беспилотников;
  • противорадарные ракеты HARM;
  • противокорабельные системы Harpoon;
  • тысячи единиц стрелкового оружия разных типов и так далее.
https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid033Jp9ctNzCufihbvL1iQYYqLKmWNbKmhnMp6gaQVqpX8aTeAxzGwtCN3QvdusvmbVl

Глава Минобороны также подчеркнул, что Украина продолжает одну из самых масштабных трансформаций Сил обороны со времен Второй мировой и уже освоила больше 300 стандартов НАТО.

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12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня был вопрос усиления ПВО.

Президент Владимир Зеленский после Рамштайна заявил, что заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии.

https://www.youtube.com/embed/ELhuJlOr0nE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн

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