Резников перечислил оружие, которое партнеры передали Украине за полгода работы Рамштайна
Немецкие системы ПВО IRIS-T (Фото:Diehl BGT Defence)
Министр обороны Алексей Резников рассказал о вооружении, которое Украина получила от партнеров за полгода работы формата Рамштайн.
В понедельник, 17 октября, Резников написал у себя в Facebook об итогах шестого заседания Контактной группы по обороне Украины, в котором участвовали представители около 50 стран (формата Рамштайн). По словам министра, за полгода Силы обороны Украины получили:
- первую из четырех систем ПВО IRIS-T;
- несколько десятков систем MLRS, среди которых M142 HIMARS, M270, Mars II. Скоро Украина ожидает получения «новых наименований» систем;
- сотни артиллерийских систем калибра 155 мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105 мм (M101, L119);
- сотни БТР и БМП, среди которых M113, VAB, FV 103 Spartan;
- сотни бронемашин, в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP;
- тысячи противотанковых ракетных комплексов, в частности, Javelin, TOW, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE;
- больше 1 тысячи переносных ЗРК, в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer;
- десятки разных радаров;
- десятки беспилотников;
- противорадарные ракеты HARM;
- противокорабельные системы Harpoon;
- тысячи единиц стрелкового оружия разных типов и так далее.
Глава Минобороны также подчеркнул, что Украина продолжает одну из самых масштабных трансформаций Сил обороны со времен Второй мировой и уже освоила больше 300 стандартов НАТО.
12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня был вопрос усиления ПВО.
Президент Владимир Зеленский после Рамштайна заявил, что заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии.