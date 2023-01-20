Этот Рамштайн можно назвать «бронетанковым» — Офис президента 20 января, 20:08 Заседание в формате Рамштайн 20 января 2023 года (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига прокомментировал итоги встречи в формате Рамштайн в пятницу, 20 января, во время которой обсуждалась военная помощь Украине.

В эфире телемарафона Сибига заявил, что этот Рамштайн «можно назвать бронетанковым». По его словам, Украина практически подходит к этапу, когда табу на поставки определенного оружия снимается и она получит «танковый аргумент на поле боя.



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«Практически сформирована коалиция государств, которые готовы передать нам танки Leopard. Есть определенные формальности, должна быть политическая воля, но мне кажется, что убежденность в необходимости передачи танков есть и у ключевых игроков, от которых зависит это практическое воплощение. То, что они будут, сомнений нет», — сказал он.

Представитель Офиса президента также рассказал о «прецедентах» в новых видах вооружения для Украины: БМП Marder и Bradley, БТР Stryker, британские танки Challenger и так далее.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу тоже написал в Telegram, что Украина получит «все, что до сих пор не получила».

В пятницу, 20 января, прошла восьмая международная встреча в формате Рамштайн, во время которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине.

Германия не приняла решения о поставке танков Leopard, которого ожидала Украина. Согласно оценке британского Международного института стратегических исследований (IISS), Украине для наступления нужно около 100 танков.