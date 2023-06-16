13-й Рамштайн прошел довольно результативно — Зеленский 16 июня, 00:21 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 15 июня, оценил результаты 13-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн).

В вечернем обращении глава государства поблагодарил всех, кто помогает Украине, и отметил, что «очередной Рамштайн прошел достаточно результативно».



Зеленский рассказал, что Европарламент 15 июня принял резолюцию в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины, а в США зарегистрировали законопроект о конфискации и передаче Киеву активов страны-агрессора России как репараций.

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«В таких диктатурах, как российская, именно деньги являются самой высокой ценностью. И тем более для лиц, которые обслуживают правящий режим или фактически являются хозяевами государственных структур. Когда свои деньги потеряет и государство-террорист и все российские лица, чья коллаборация с Кремлем создала условия для российской агрессии или которые являются публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель — они почувствуют, что такое потеря», — отметил он.

Президент также сказал, что обратился к парламенту Швейцарии и призвал «и дальше сохранять единство и солидарность с нами в защите совместных ценностей и свободы».

В обращении Зеленский также отдельно поблагодарил десантников 80-й отдельной бригады, бойцов 23-й отдельной механизированной бригады, морпехов 35-й и 37-й отдельных бригад, бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 128-й отдельной бригады сил ТрО.

15 июня в Брюсселе прошло 13-е заседание в формате Рамштайн, в котором участвуют более 50 стран-партнеров Украины. По его итогам министр обороны Алексей Резников заявил, что союзники Украины пообещали начать обучение украинских пилотов и вместе строить «консорциум истребителей».