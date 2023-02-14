Зеленский — об итогах Рамштайна: Больше ПВО, танков, публично можно сказать не обо всем 14 февраля, 22:00 Заседание в формате Рамштайн 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Во время девятой встречи в формате Рамштайн во вторник, 14 февраля, были приняты «сильные решения» для защиты Украины и укрепления украинских защитников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства рассказал, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.



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«Как сегодня звучало, — Ukraine must be successful. И тут мы согласны: успех должен быть. Не все о Рамштайне можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями. Но я могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина вместе с союзниками делает все, чтобы страна-террорист РФ проиграла быстрее. Президент также отметил, что российский режим сейчас спешит и «пытается выдавить из России весь возможный потенциал агрессии», поэтому скорость очень важна — в частности, в принятии и реализации решений, обучении украинских военных и поставках оружия.

14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. В заседании участвовали представители 54 стран.