Зеленский принял участие в Ифтаре с военнослужащими-мусульманами и объявил о новой традиции 7 апреля, 21:41 Владимир Зеленский награждает командира батальона Крым Ису Акаева перед Ифтаром 7 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 апреля, принял участие в первом Ифтаре на официальном уровне.

Ифтар — разговение, вечерний прием пищи в священный для мусульман месяц Рамадан после молитвы. Как сообщает Укринформ, на Ифтаре присутствовали защитники Украины-мусульмане, Меджлис крымскотатарского народа и представители дипломатического корпуса.



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«Сегодня мы начинаем такую традицию для Украины — Ифтар именно на официальном уровне вместе с нашими героями — присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. Этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество», — сказал президент.



Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Зеленский поблагодарил мусульман в Украине и все мусульманское сообщество мира, которое вместе с украинцами стремится к миру и защите от зла. Глава государства также подчеркнул, что деоккупация Крыма является безальтернативной, и Украина обязательно туда вернется.

Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Укринформ пишет, что мусульмане используют Ифтар для укрепления связей между представителями разных национальностей и знакомства с жизнью мусульман.