Ракеты РФ попадают в гражданские объекты в 50−60 раз чаще, чем в военные — Верещук 3 августа, 19:54 Верещук добавил, что террор гражданского населения является сознательной стратегией россиян (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

На один российский ракетный удар по военному объекту приходится 50−60 ударов по гражданским объектам, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Тысячи ракет выпускают россияне по нашим гражданским объектам: жилым кварталам, школам, больницам, детсадам, торговым центрам и т. д. На один удар по военному объекту приходится 50−60 ударов по гражданским объектам», — пишет она в Telegram.

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Инфографика: НВ

Верещук добавила, что террор гражданского населения является сознательной стратегией россиян.

«Они очень рассчитывают, что мы не выдержим и сломаемся. Не дождутся. Все мы выдержим», — убеждена она.

Президент Владимир Зеленский 18 июля говорил, что Россия выпустила по Украине больше 3 тысяч крылатых ракет.

21 июля украинская разведка сообщала, что Россия использовала против Украины до 60% запасов своих «высокоточных» ракет.

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