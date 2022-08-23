«Уничтожили сотни гражданских объектов». Из Крыма Россия выпустила около 750 ракет — Зеленский 23 августа, 15:34 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила около 750 ракет с территории временно оккупированного Крыма, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время саммита Крымской платформы Зеленский подчеркнул, что деградация России началась с оккупации украинского полуострова и с репрессий по национальным признакам в Крыму.

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Он добавил, что массированный террор после 24 февраля стал «логичным завершением деградации» России.

«С 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и общинам было запущено 750 различных крылатых ракет. 750 за полгода. Они уничтожили по меньшей мере сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома», — подчеркнул президент.

Инфографика: НВ

Зеленский отметил, что возобновление Украиной контроля над полуостровом Крым вернет безопасность и справедливость и реинтегрирует Крым в современный мир.

Ранее Зеленский сообщал, что всего Россия выпустила почти 3,5 тысяч ракет по украинской территории с начала полномасштабного вторжения.

По данным СБУ, из 20 ракет, которые выпускает Россия, только одна летит по военным объектам, остальные попадают в гражданскую инфраструктуру.

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