«Уничтожили сотни гражданских объектов». Из Крыма Россия выпустила около 750 ракет — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила около 750 ракет с территории временно оккупированного Крыма, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Во время саммита Крымской платформы Зеленский подчеркнул, что деградация России началась с оккупации украинского полуострова и с репрессий по национальным признакам в Крыму.
Он добавил, что массированный террор после 24 февраля стал «логичным завершением деградации» России.
«С 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и общинам было запущено 750 различных крылатых ракет. 750 за полгода. Они уничтожили по меньшей мере сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома», — подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что возобновление Украиной контроля над полуостровом Крым вернет безопасность и справедливость и реинтегрирует Крым в современный мир.
Ранее Зеленский сообщал, что всего Россия выпустила почти 3,5 тысяч ракет по украинской территории с начала полномасштабного вторжения.
По данным СБУ, из 20 ракет, которые выпускает Россия, только одна летит по военным объектам, остальные попадают в гражданскую инфраструктуру.
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