Ракеты ATACMS могут сохранить тысячи жизней и сорвать российское наступление — Подоляк

18 января, 21:26
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Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал страны Запада передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Он подчеркнул, что этот тип оружия поможет сохранить тысячи жизней и сорвет российское наступление.

В Twitter он сообщил, что дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях, включая тыловые склады, технику и командные пункты.

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«Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру российского наступления. Время для ATACMS настало. Чего мы ждем?» — пишет советник.

Президент Джо Байден ранее говорил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточняли, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

По данным Politico, во время визита в США в конце декабря украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским просили о ракетах ATACMS с дальностью поражения около 300 км. Отвечая на вопрос журналистов о ракетах ATACMS, Байден предупредил, что такое вооружение может разрушить единство НАТО в поддержку Украины.

https://www.youtube.com/embed/Z51cFqNvbOs
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Запад Михаил Подоляк ATACMS ракеты

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