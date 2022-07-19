«Даже у рыб и рапанов в Черном море больше достоинства». Зеленский отреагировал на ракетные удары россиян по селу в Одесской области

19 июля, 23:02
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 19 июля, отреагировал на ночные ракетные удары российских оккупантов по Одесской области.

Глава государства рассказал, что россияне попали семью дорогостоящими ракетами Калибр по полю, неработающей ферме, сельским домам, лицею и Дому культуры. В результате пострадали шесть человек, среди которых пятимесячный ребенок и его мать.

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«Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже у рыб и рапанов в Черном море больше достоинства, чем у офицеров российского флота», — заявил Зеленский и подчеркнул, что российские оккупанты каждый день дают новые поводы для признания России страной-террористом.

https://www.youtube.com/embed/GaGDpphZbDA

Ночью 19 июля россияне выпустили по Одесской области семь крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря, одну из них сбили силы ПВО. Были разрушены три жилых дома, повреждены — еще несколько домов и объектов инфраструктуры. Шесть человек пострадали.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Одесская область Ракетные удары Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины Ракетный удар

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