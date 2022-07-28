Ракетный удар по Кропивницкому. Число раненых увеличилось до 26 человек, один — в тяжелом состоянии — ОВА 28 июля, 18:39 Утром в четверг, 28 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по нескольким областям Украины (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В результате ракетного удара России по Кропивницкому 26 человек получили ранения, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

«Раненых 26. Один — в тяжелом состоянии. Один — от госпитализации отказался», — написал он в Telegram.

Также, по его данным, оккупанты нанесли удар ракетами класса Калибр.

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Ранее Райкович сообщил, что в результате удара России по Кропивницкому погибли пять человек. Он уточнял, что российские ракеты попали в ангары авиапредприятия.

Утром в четверг, 28 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть ракет попала в пригород Киева, в том числе в воинскую часть в Вышгородском районе.

В результате ударов по Киевской области пострадали 15 человек, Генштаб ВСУ подтвердил «потери в личном составе».

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