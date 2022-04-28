Россия вечером выпустила по Киеву пять ракет — Зеленский 28 апреля, 22:58 Цей матеріал також доступний українською Пожарные возле здания, в которое попала российская ракета, в Киеве 28 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что Россия нанесла ракетные удары по Киеву после завершения его переговоров с генсеком ООН.

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«Российские удары по Мариуполю не прекращались даже когда господин генсекретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня, сразу после завершения наших переговоров в Киеве, в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это много что говорит о настоящем отношении России к глобальным институциям, попыткам российского руководства унизить ООН и все, что организация воплощает, и требует соответствующей мощной реакции», — подчеркнул глава государства.

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Вечером 28 апреля Россия нанесла по Киеву ракетный удар. Городской голова Виталий Кличко заявил, что в результате повреждены нижние этажи жилого дома, трех пострадавших госпитализировали.

Позже в ГСЧС уточнили, что пострадали десять человек, 25-этажный жилой дом частично разрушен.

Еще три крылатые ракеты российские оккупанты выпустили по Фастову Киевской области.

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