Последствия российских ударов: погибли четыре человека, во многих областях ввели аварийные отключения — Зеленский 5 декабря, 21:18 Запорожье после российского удара 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 5 декабря, сообщил, что в результате массированной атаки РФ погибли по меньшей мере четыре человека.

Глава государства поблагодарил защитников Украины из воздушных командований Восток, Юг и Центр, а также партнеров, которые поставили им системы ПВО.



«Но, к сожалению, мы пока не можем обеспечить полную безопасность нашему небу — было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на сейчас [вечер 5 декабря] в списке погибших за эти сутки от российских ударов четверо», — сказал Зеленский.

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Президент добавил, что после вражеских атак во многих регионах для стабилизации системы перешли на аварийные отключения. Больше всего отключений — в Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Житомирской областях.

«Сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Документа, чья судьба дает ответы в том числе на многие сегодняшние вопросы о России… Только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, мы придем к этому», — подчеркнул Зеленский.

Ранее в компании Укрэнерго предупредили, что по всей Украине введут аварийные отключения, чтобы сохранить баланс между производством и потреблением электроэнергии после новых ударов оккупантов по энергетическим объектам.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.



В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны.

