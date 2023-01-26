Массированная ракетная атака РФ. На террор нужны ассиметричные ответы — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)
Ответ на очередной массированный удар страны-террориста РФ должен быть ассиметричным. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 26 января.
Глава государства подчеркнул, что российскую агрессию можно остановить только «адекватным оружием», новыми санкциями против РФ, работой над созданием трибунала по преступлению агрессии и над компенсацией всех убытков, нанесенных войной, за счет российских активов.
«Каждая российская ракета против наших городов, каждый иранский беспилотник, применяемый террористами, — это аргументы, почему нужно больше оружия. Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами», — сказал он.
Президент отметил расширение танковой коалиции союзников Украины до 12 стран и добавил, что на российский террор нужны «ассиметричные ответы».
«Нужно новое движение наших сил на фронте. Нужно обеспечить поражение наземных сил террористов. Что бы там ни планировали российские оккупанты, наша подготовка должна быть крепче», — добавил Зеленский.
Он добавил, что переданные Украине системы ПВО и профессиональность украинских защитников позволили сбить большинство российских ракет и дронов, поблагодарил Воздушные силы и отдельно отметил бойцов 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад.
26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами (были сбиты все 24) утром страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.
По данным ВСУ, Россия запустила 59 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Оккупанты использовали ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.
По информации ГСЧС по состоянию на 15:00, 11 человек погибли и 11 были ранены.