Массированная ракетная атака РФ. На террор нужны ассиметричные ответы — Зеленский 26 января, 22:48 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Ответ на очередной массированный удар страны-террориста РФ должен быть ассиметричным. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 26 января.

Глава государства подчеркнул, что российскую агрессию можно остановить только «адекватным оружием», новыми санкциями против РФ, работой над созданием трибунала по преступлению агрессии и над компенсацией всех убытков, нанесенных войной, за счет российских активов.

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«Каждая российская ракета против наших городов, каждый иранский беспилотник, применяемый террористами, — это аргументы, почему нужно больше оружия. Только оружие обезвреживает террористов. И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами», — сказал он.

Президент отметил расширение танковой коалиции союзников Украины до 12 стран и добавил, что на российский террор нужны «ассиметричные ответы».

Инфографика: NV

«Нужно новое движение наших сил на фронте. Нужно обеспечить поражение наземных сил террористов. Что бы там ни планировали российские оккупанты, наша подготовка должна быть крепче», — добавил Зеленский.



Он добавил, что переданные Украине системы ПВО и профессиональность украинских защитников позволили сбить большинство российских ракет и дронов, поблагодарил Воздушные силы и отдельно отметил бойцов 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад.

26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами (были сбиты все 24) утром страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

По данным ВСУ, Россия запустила 59 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Оккупанты использовали ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.



По информации ГСЧС по состоянию на 15:00, 11 человек погибли и 11 были ранены.