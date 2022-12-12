Новый массированный ракетный удар РФ возможен в любой момент — Зеленский 12 декабря, 22:41 Сбитая российская ракета в Киевской области (Фото:Полиция Киевской области)

Президент Владимир Зеленский в обращении в понедельник, 12 декабря, заявил, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар в любое время.

Глава государства попросил воспринимать всерьез предупреждения от военного командования, Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги, пока у страны-террориста есть ракеты. Он также подчеркнул, что Украина должна быть на всех уровнях готова к любым вражеским намерениям и сделает все, чтобы пройти зиму.



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«Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов», — отметил Зеленский.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что России хватит ракет на три-пять массированных обстрелов Украины, если оккупанты будут использовать по 80−90 ракет.



5 декабря РФ нанесла восьмой массированный ракетный удар по гражданским целям в Украине. Из более чем 70 выпущенных агрессором ракет украинские силы ПВО сбили больше 60.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что россиянам нужно минимум несколько дней, чтобы подготовиться к новой возможной массированной атаке.

