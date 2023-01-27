Коренное изменение. Какую тактику начала использовать РФ во время ракетных ударов по Украине — отвечает эксперт 27 января, 13:58 Последствия российской ракетной атаки в Киеве, 26 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты начали менять стратегию массированных ракетных ударов по Украине, используя иранские дроны для обнаружения слабых мест украинской ПВО для дальнейшего ракетного обстрела, рассказал в эфире Radio NV Дмитрий Снегирев, военный эксперт.

«Давайте говорить о том, что абсолютно не свидетельствует и частота и номенклатура средств поражения, которые используются [россиянами] - о том, что Россия изменила тактику нанесения ракетных ударов, тем более не свидетельствует о том, что заканчиваются средства поражения. Вчерашний обстрел — это абсолютное изменение стратегии и тактики использования средств поражения. Были применены гиперзвуковые аэробалистические „Кинжалы“, этого не было уже достаточно долгое время», — сказал Снегирев.

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По мнению эксперта, россияне коренным образом изменяют тактику массированных обстрелов городов Украины. Сначала оккупанты «прощупывают» слабые места ПВО с помощью иранских дронов Shahed, а затем наносят удар баллистическими ракетами.

«Сначала используется запуск Shahed, которые прощупывают систему ПВО, собственно слабые места, а уже потом идут удары собственно непосредственно с использованием ракет высокой точности. Вот в этом изменение тактики, причем коренное. Если Shahed мы научились сбивать, то с аэробалистическими и баллистическими ракетами у нас большие проблемы. Мы ждем поставок систем Patriot и SAMP/T, до тех пор украинские города не защищены от баллистических компонентов», — добавил он.

Российские оккупанты осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования во время масштабной атаки на Украину в четверг, 26 января. Силы противовоздушной обороны сбили 47 крылатых ракет.

Как сообщил спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, 11 человек стали жертвами массированного ракетного обстрела Украины, еще 11 человек ранены.

Поражения зафиксированы в 11 областях. Повреждены 35 зданий (больше всего — в Киевской области), возникли два пожара.