Россия специально создает критические ситуации на украинских атомных объектах — Зеленский 9 марта, 23:18 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 9 марта, рассказал, как Украина восстанавливается после российского массированного ракетного удара.

Глава государства провел несколько совещаний, которые касались последствий массированного удара по украинской инфраструктуре. Работу энергообъектов восстанавливали весь день, самая тяжелая ситуация — в Харькове и Житомирской областях, также в Одессе, Днепропетровской области, Киеве и Запорожье.

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Зеленский подчеркнул, что ремонтные бригады, энергетики и власти будут работать «столько, сколько нужно», чтобы восстановить энергоснабжение, и поблагодарил всех, кто этим занимается.

«Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства России в этом не помогут», — сказал он.

Президент поблагодарил бойцов Воздушных сил, которые отражали массированный удар россиян, в частности, 138-ю Днепровскую, 160-ю Одесскую и 208-ю Херсонскую зенитные ракетные бригады.

Зеленский также прокомментировал временное обесточивание захваченной оккупантами Запорожской АЭС в результате массированного удара.

«Это критическая ситуация. И Россия намеренно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере. А значит, чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями, тем безопаснее будет миру. Нельзя оставить государству-террористу никакой возможности использовать какие-либо атомные объекты где угодно в мире для террора», — заявил он.

В ночь на 9 марта Россия нанесла новый массированный удар по Украине, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Страна-террорист использовала восемь дронов Shahed и 81 ракету разных типов (включая баллистические Кинжалы и зенитные С-300). Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет (типов Х-101/Х-555, Калибр) и четыре из восьми БпЛА Shahed-136/131.

Запорожская АЭС была обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время захвата россиянами. Вскоре специалисты Укрэнерго восстановили энергоснабжение станции.



В Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, погибли пять человек. В Херсоне в результате российского обстрела погибли четыре человека.