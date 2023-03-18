Террор провалился. Россияне уже не смогут коренным образом повлиять на экономику и логистику Украины ракетными ударами — ГУР

18 марта, 13:27
Поделиться:
Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Российские военные преступники не отказываются от ракетного террора, но эта тактика врага уже провалилась, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального марафона.

Он отметил, что россияне продолжают использовать ракетные удары как инструмент запугивания, но интервал между атаками увеличился.

«Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может составлять 3−4 недели. Использование „шахедов“ уже другое: и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения становится действительно мало», — сказал Юсов.

Видео дня

Читайте также:

Юрий Игнат (Фото:скриншот брифинга Медиацентр Украина/Youtube) Игнат объяснил, почему воздушные тревоги участились

При этом представитель ГУР добавил, что если говорить о ракетах Калибр, Искандер и Кинжал, то «это не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину».

«Да, устаревшего ракетного вооружения еще много. Особенно, когда речь идет о С-300 — это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий, и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожью и другим украинским городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла, и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет», — высказался Юсов.

Ранее спикер ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что, по данным украинской разведки, Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине. Однако их массированность и частота будут зависеть от способности накопить запасы.

https://www.youtube.com/embed/iq-hi6QhEmY
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Искандер ГУР Война России против Украины Калибр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X