Террор провалился. Россияне уже не смогут коренным образом повлиять на экономику и логистику Украины ракетными ударами — ГУР 18 марта, 13:27 Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

Российские военные преступники не отказываются от ракетного террора, но эта тактика врага уже провалилась, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального марафона.

Он отметил, что россияне продолжают использовать ракетные удары как инструмент запугивания, но интервал между атаками увеличился.



«Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может составлять 3−4 недели. Использование „шахедов“ уже другое: и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения становится действительно мало», — сказал Юсов.

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При этом представитель ГУР добавил, что если говорить о ракетах Калибр, Искандер и Кинжал, то «это не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину».

«Да, устаревшего ракетного вооружения еще много. Особенно, когда речь идет о С-300 — это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий, и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожью и другим украинским городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла, и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет», — высказался Юсов.

Ранее спикер ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что, по данным украинской разведки, Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине. Однако их массированность и частота будут зависеть от способности накопить запасы.