«Оккупанты осознают, что мы становимся сильнее». Украина придет к тому дню, когда российский террор станет невозможным — Зеленский 15 июля, 23:48 Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что цель российского ракетного террора — запугивать людей, но Украина придет к тому дню, когда этот террор станет невозможным.

«Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста — давить на нас с вами, давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать», — сказал он во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Президент призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он отметил, что в момент записи видеообращения, почти на всей территории страны — воздушная тревога, а оккупанты попали ракетами по Днепру, Кременчугу и Киевской области.

«Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться. И мы будем сражаться», — подчеркнул он.

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С начала полномасштабного вторжения РФ запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщал Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что 50% летящих в украинские города ракет сбиваются ПВО.

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