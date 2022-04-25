«Армия РФ сделала эту Пасху красной от крови». Зеленский отреагировал на атаки оккупантов в один из самых главных христианских праздников 25 апреля, 11:38 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что после действий россиян на Пасху их нельзя называть христианами (Фото:ОПУ)

Российская армия сделала нынешнюю Пасху в Украине красной от крови, а украинцев «поздравила» с христианским праздником воздушной тревогой почти по всей стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

«Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого не сделали бы, имея возможность установить мир», — сказал он в видеообращении в понедельник, 25 апреля.

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Зеленский прокомментировал ракетные удары по Кременчугу Полтавской области в день празднования Пасхи, назвал такие действия сознательным уничтожением жизни.

«Россия поздравила Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему нашему государству, ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу. Зачем был нужен этот удар в Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. Уничтожение, которое не прекратилось даже в самый большой православный праздник», — подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский также добавил, что оккупанты обстреляли на Пасху Чугуев Харьковской области, а в Донецкой области убили двоих детей — девочек 5 и 14 лет.

«Убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью, сделанное против мирных городов — все, что делает Россия на территории Украины, — это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос», — подчеркнул он.

Зеленский осудил отказ России открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и действия оккупантов на захваченных территориях украинских областей.

«Не христиане люди, пытающиеся построить в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей жестокий оккупационный режим, держат людей в заложниках, пытают людей. Которые даже в Пасху не давали людям покинуть оккупированную территорию, угрожали смертью», — сказал украинских президент.

Он подчеркнул, что России предлагалось пасхальное прекращение огня, но православный мир увидел, что для них Пасха ничего не значит.

«Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром. Держать свечу в руках в храме — еще не значит быть христианином. Есть или даже святить пояса каждый год — этого тоже мало, чтобы быть людьми, чтобы быть христианами», — резюмировал Зеленский.

Вечером 24 апреля российские оккупанты выпустили по Кременчугу девять ракет. В результате атаки погиб один человек, еще семь получили ранения.

Накануне Пасхи, 23 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек, по меньшей мере 18 — получили ранения. Среди погибших был трехмесячный ребенок.

Утром 25 апреля Россия нанесла ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в центральных и западных областях Украины. Есть погибшие и раненые, их количество пока не называется.







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