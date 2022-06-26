Резников — Запада: Развертывание ПВО в Украине должно быть в стратегии НАТО, а европейскую часть РФ нужно демилитаризировать 26 июня, 20:37 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Массированные ракетные обстрелы городов Украины — стратегический вызов для безопасности всей Европы. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, призвав Запад к быстрому ответу.

Об этом говорится в его Facebook.

По словам министра, такой ответ должен состоять из двух частей: усиления санкций и скорейшего развертывания эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Он подчеркнул: подлость таких атак заключается в том, что их наносят либо из глубины территории РФ, либо из Белоруссии, либо из акваторий Каспийского и Черного морей.

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Ужесточение санкций должно лишить Россию возможности изготавливать и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, которые поставляют компании из стран НАТО, рассказал Резников.

Развертывание ПВО в Украине, по его словам, — это дополнительные 500−1000 км безопасности для каждого европейского города. Резников призывает закрепить такой шаг в стратегии НАТО.

«Долгосрочный ответ так же очевиден — условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами», — подытожил министр обороны.

Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Один человек погиб, шесть — пострадали, в том числе ребенок. Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из них попала в детский сад.

Накануне ранним утром Россия нанесла массированный ракетный обстрел по территории Украины. В частности, ракетные удары были зафиксированы по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.



Ракетный удар по центру Киева: разрушены жилые дома, среди пострадавших – ребенок https://www.youtube.com/watch?v=o8zmWcbJUk0&t=2s

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