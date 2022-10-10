«Признак растущего отчаяния Путина». Мировые лидеры пообещали Украине поддержку после массированных ракетных ударов РФ 10 октября, 19:49 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обсудил с иностранными лидерами массированные ракетные удары России в понедельник 10 октября.

Президент Польши Анджей Дуда написал в Twitter, что обсудил с Зеленским необходимость изоляции России, и заявил, что Москва совершила массовые военные преступления.



«Такие преступления, напомню, не имеют срока давности и преследуются по всему миру. Сегодня и завтра я буду обсуждать это с другими руководителями», — подчеркнул Дуда.

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В канцелярии польского президента сообщили, что он провел срочные консультации с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним бомбардировку россиянами гражданских объектов в Украине.



Глава украинского государства после переговоров с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс написал в Facebook, что Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности, в вопросе защиты неба.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, Трасс назвала российские атаки «признаком украинского успеха и растущего отчаяния Путина». Она также заявила, что Британия полностью поддерживает Украину и Зеленского, а риторика и поведение российского диктатора не ослабят решимости Соединенного Королевства.

Зеленский также встретился с послом США Бриджит Бринк и замглавы дипломатической миссии США Кристофером Смитом. Американские дипломаты подчеркнули, что США осуждают российские удары по украинским объектам инфраструктуры, и заявили, что страну-террориста привлекут к ответственности за военные преступления и зверства.

Ранее президент Украины провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

Во время разговора с Шольцем было принято решение, что Зеленский выступит на срочном заседании лидеров Большой семерки.

В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах в 11 областях страны (по состоянию на 17:00 известно об 11 погибших и более 80 пострадавших). Повреждены важные объекты критической инфраструктуры.