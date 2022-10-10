Свет в большинстве пострадавших от российских ударов областей вернут до конца суток — совещание в Офисе президента

10 октября, 18:34
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Совещание в Офисе президента после ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре (Фото:Офис президента)

Совещание в Офисе президента после ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 октября, провел совещание по поводу восстановления связи и электроснабжения, поврежденных в результате ракетных ударов страны-террориста РФ.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, министр энергетики Герман Галущенко во время совещания рассказал о сроках ремонтных работ и мерах для восстановления электроснабжения. По его словам, в большинстве пострадавших областей свет вернут до конца суток.

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Участники совещания также подчеркнули, что с 17:00 до 22:00 нужно временно ограничить использование электроприборов, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Украинцев просят в это время не пользоваться электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновками, стиральными и посудомоечными машинами, электрочайниками, кофеварками, утюгами.

В Офисе президента добавили, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям принимает запросы на организацию питания важных объектов от дизель-генераторов.

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В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что инфраструктура, обеспечивающая работу мобильной связи, не повреждена, но из-за отсутствия энергоснабжения иногда бывают перебои. На совещании приняли решение, что мобильных операторов нужно обеспечить топливом для генераторов и по возможности предоставить доступ к станциям Starlink.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram сообщил, что десятки российских ракет попали в объекты инфраструктуры в 11 областях и Киеве, энергоснабжение уже восстановили в Сумах и работают над его возвращением в Житомире и Харькове. В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях ввели график аварийных отключений.

В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах. Повреждены важные объекты критической инфраструктуры. По состоянию на 17:00 известно об 11 погибших и 89 пострадавших.

Ракетные удары по Киеву – видео очевидцев

https://www.youtube.com/embed/OuU840yuSuM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Кабинет министров Украины Электричество Ракетные удары Электроснабжение Владимир Зеленский Офис президента Украины Денис Шмыгаль Война России против Украины

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