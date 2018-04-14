Ракетные удары по Сирии: Украина выразила солидарность с США, Британией и Францией

Министерство иностранных дел Украины заявило, что официальный Киев солидарен с Вашингтоном, Лондоном и Парижем и поддерживает ракетные удары по территории Сирии в ответ на химические атаки в городе Дума.

Об этом говорится в распространенном заявлении МИД Украины.

"Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности", - отметили в МИД.

Украинские дипломаты также подчеркивают, что режим сирийского президента Башара Асада при поддержке РФ исключает разрешение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

В то же время сирийское телевидение сообщило, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем в полтысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.