Зеленский по итогам заседания Ставки: Попытка РФ запугать нас массированным ударом провалилась 26 января, 20:21 Последствия российских обстрелов (Фото:Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 января, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили вопрос поступления оружия и техники, а также противодействия будущим ракетным угрозам.

«Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро терпит и вся Россия. Зато только завершилось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам», — пишет он в Telegram.

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Зеленский отметил, что на заседании ставки заслушал доклады командующих войсками оперативных направлений относительно текущей ситуации на фронте и подробно рассмотрел ситуацию на Бахмутском направлении.

«Обсудили с участниками заседания вопрос о поступлении вооружения и техники и его оперативное распределение по группировкам войск. Особое внимание было уделено вопросу подготовки украинских военных за рубежом», — добавил президент.

26 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами. В первой половине дня, по данным ВСУ, Россия запустила 55 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47.

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, были сбиты все 24, из них около 15 — в небе над Киевом. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли 11 человек и 11 человек пострадали.