Зеленский по итогам заседания Ставки: Попытка РФ запугать нас массированным ударом провалилась

26 января, 20:21
Поделиться:
Последствия российских обстрелов (Фото:Зеленский/Telegram)

Последствия российских обстрелов (Фото:Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 января, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили вопрос поступления оружия и техники, а также противодействия будущим ракетным угрозам.

«Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро терпит и вся Россия. Зато только завершилось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам», — пишет он в Telegram.

Видео дня

Зеленский отметил, что на заседании ставки заслушал доклады командующих войсками оперативных направлений относительно текущей ситуации на фронте и подробно рассмотрел ситуацию на Бахмутском направлении.

Читайте также:

Дети на фоне воронки от российской ракеты и разрушенных домов в Глевахе Киевской области, 26 января (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) Атака РФ с Кинжалами и Калибрами. ПВО сбила 47 из 55 ракет, прилеты в 11 областях, повреждены энергообъекты, известно об 11 погибших

«Обсудили с участниками заседания вопрос о поступлении вооружения и техники и его оперативное распределение по группировкам войск. Особое внимание было уделено вопросу подготовки украинских военных за рубежом», — добавил президент.

26 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами. В первой половине дня, по данным ВСУ, Россия запустила 55 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47.

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, были сбиты все 24, из них около 15 — в небе над Киевом. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли 11 человек и 11 человек пострадали.

https://www.youtube.com/embed/3g8K0HmSgIs
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Зеленский ракетная атака

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X