Запасы ракет у России практически на нуле — Буданов

28 февраля, 13:22
Поделиться:
Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что запасы ракет у России сильно истощились.

В интервью Голосу Америки он сообщил, что из-за этого промежуток между ракетными ударами РФ по территории Украины увеличивается, а количество ракет в атаках — уменьшается.

Видео дня

На вопрос, какова причина такой тенденции, Буданов ответил: «Уменьшение запасов ракет. Другой не существует. Они уже, в принципе, сидят почти на нулях».

Ранее в Воздушных силах предположили, что Россия не атаковала Украину ракетами в годовщину вторжения 24 февраля, поскольку не может себе этого позволить.

Эффективность ПВО Украины
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Ракетные удары Кирилл Буданов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X