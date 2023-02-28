Запасы ракет у России практически на нуле — Буданов 28 февраля, 13:22 Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что запасы ракет у России сильно истощились.

В интервью Голосу Америки он сообщил, что из-за этого промежуток между ракетными ударами РФ по территории Украины увеличивается, а количество ракет в атаках — уменьшается.

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На вопрос, какова причина такой тенденции, Буданов ответил: «Уменьшение запасов ракет. Другой не существует. Они уже, в принципе, сидят почти на нулях».

Ранее в Воздушных силах предположили, что Россия не атаковала Украину ракетами в годовщину вторжения 24 февраля, поскольку не может себе этого позволить.

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