Радуцкий рассказал, станет ли министром здравоохранения, и опроверг слухи о Шипко Сегодня, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Михаил Радуцкий / Facebook Михаил Радуцкий Михаил Радуцкий / Facebook

Основатель и совладелец клиники Борис Михаил Радуцкий, который числится 18 номером в списке партии президента Слуга народа, заявил, что не станет министром здравоохранения.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору LB.ua Соне Кошкиной.

«Я не пойду. Я считаю, что я намного больше пользы принесу не как чиновник, а как идеолог, как эксперт», — заявил Радуцкий, добавив, что также не хочет быть главой парламентского комитета.

«Это могу быть не я, важно только, чтобы это был человек, который разделяет программу президента в части медицины, и беспрекословно помогал министру. Это точно должен быть человек из партии Слуга народа. Я значит я, кто-то другой — значит, кто-то другой. Чтобы не было как с Квиташвили [экс-министр здравоохранения] и Супрун [и.о. министра здравоохраненя], Мне их жутко жалко — каждый по себе они хорошие ребята, а приходят в комитет — и там большинство, которое кстати тоже из партии президента, начинает их уничтожать. Так не должно быть», — сказал он.

Радуцкий также заявил, что Андрей Шипко, о котором Игорь Коломойский отзывался как о будущем министре здравоохранения, ним не станет.

«Нет, это фейк… Может я чего-то не знаю? Вы видели в списке партии Слуга народа Игоря Коломойского?» — заявил медик.

Напомним, Радуцкий заявил, что идет в политику, чтобы «капитализировать страну».

Ранее в команде Зеленского заявили, что стране необходима медицинская реформа, но в нынешнем виде она пока устраивает не всех граждан.

После победы Зеленского на выборах Супрун заявила, что Минздрав готов встретиться с его командой, чтобы рассказать о ходе реформы.