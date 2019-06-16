Радуцкий рассказал, станет ли министром здравоохранения, и опроверг слухи о Шипко
Основатель и совладелец клиники Борис Михаил Радуцкий, который числится 18 номером в списке партии президента Слуга народа, заявил, что не станет министром здравоохранения.
Об этом он рассказал в интервью главному редактору LB.ua Соне Кошкиной.
«Я не пойду. Я считаю, что я намного больше пользы принесу не как чиновник, а как идеолог, как эксперт», — заявил Радуцкий, добавив, что также не хочет быть главой парламентского комитета.
«Это могу быть не я, важно только, чтобы это был человек, который разделяет программу президента в части медицины, и беспрекословно помогал министру. Это точно должен быть человек из партии Слуга народа. Я значит я, кто-то другой — значит, кто-то другой. Чтобы не было как с Квиташвили [экс-министр здравоохранения] и Супрун [и.о. министра здравоохраненя], Мне их жутко жалко — каждый по себе они хорошие ребята, а приходят в комитет — и там большинство, которое кстати тоже из партии президента, начинает их уничтожать. Так не должно быть», — сказал он.
Зеленский о Супрун: Слава Богу, у меня есть другой доктор
Радуцкий также заявил, что Андрей Шипко, о котором Игорь Коломойский отзывался как о будущем министре здравоохранения, ним не станет.
«Нет, это фейк… Может я чего-то не знаю? Вы видели в списке партии Слуга народа Игоря Коломойского?» — заявил медик.
Напомним, Радуцкий заявил, что идет в политику, чтобы «капитализировать страну».
Ранее в команде Зеленского заявили, что стране необходима медицинская реформа, но в нынешнем виде она пока устраивает не всех граждан.
После победы Зеленского на выборах Супрун заявила, что Минздрав готов встретиться с его командой, чтобы рассказать о ходе реформы.