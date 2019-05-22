Радикальная партия начинает сбор подписей о неконституционности роспуска Рады Вчера, 09:30 1310 Цей матеріал також доступний українською НВ Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады НВ

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко 22 мая намерена инициировать сбор подписей народных депутатов под обращением в Конституционный суд относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом Ляшко написал в Facebook, назвав указ Зеленского о роспуске парламента «неконституционным, незаконным и своевольным».

По его словам, Зеленский действует точно также, как беглый президент Виктор Янукович в 2010 году.

«Зеленский делает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию», — написал Ляшко.

Нардеп выразил убеждение, что «систематическое нарушение президентом Зеленским Конституции и законов Украины грозит дестабилизацией государства и управляемым хаосом».

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и проведении внеочередных выборов 21 июля.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть после публикации в государственных изданиях.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.